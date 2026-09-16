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Историческая миссия SpaceX: Starship впервые сделает 6 оборотов вокруг Земли

11:14 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Историческая миссия SpaceX: Starship впервые сделает 6 оборотов вокруг Земли SpaceX опробует подержанные детали на Starship (фото: Pexels)
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SpaceX готовится впервые в истории вывести свой космический корабль Starship на полноценную орбиту Земли.

Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на пресс-службу компании.

Орбитальный рекорд: 10 часов в космосе

В отличие от предыдущих суборбитальных миссий, 14-й полет предполагает полноценный выход на орбиту на высоте около 275 км.

Корабль должен выполнить около 6 оборотов вокруг Земли, а общая продолжительность миссии составит почти 10 часов.

Финальным этапом станет контролируемый восток с орбиты с помощью одного двигателя Raptor и приводнение в Тихом океане к западу от Чили.

Что изменилось?

Перед новым стартом инженеры внесли ряд критических изменений в конструкцию обеих ступеней:

Super Heavy получил обновленную фильтрацию топлива и новое программное обеспечение для надежного перезапуска двигателей при посадке в Мексиканском заливе. В прошлый раз 3 центральных двигателя забились льдом, что привело к жесткому падению.

Теплозащита Starship усилили дополнительными креплениями для самых уязвимых плиток и опробуют изогнутые плитки для защиты от плазмы.

Первое повторное использование: на корабль Ship 41 установили 2 плитки, снятые с корпуса Ship 40 после его подъема из Индийского океана.

Ловить ускоритель Super Heavy или верхнюю степень с помощью башни на этот раз не будут во избежание риска критических повреждений стартового комплекса.

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Мощность сети Starlink возрастет

Развертывание 26 спутников Starlink V3 станет самым масштабным обновлением спутниковой группировки. Каждый аппарат третьего поколения добавляет 1 терабит в секунду емкости. Итого это даст 26 терабит в секунду дополнительной пропускной способности.

В компании объяснили: это примерно в 10 раз превышает показатели одного запуска спутников V2 mini на ракете Falcon 9.

Кроме того, три спутника оснастили специальными камерами для съемки плиток теплозащиты Starship в космосе.

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