Историческая миссия SpaceX: Starship впервые сделает 6 оборотов вокруг Земли
SpaceX готовится впервые в истории вывести свой космический корабль Starship на полноценную орбиту Земли.
Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на пресс-службу компании.
Орбитальный рекорд: 10 часов в космосе
В отличие от предыдущих суборбитальных миссий, 14-й полет предполагает полноценный выход на орбиту на высоте около 275 км.
Корабль должен выполнить около 6 оборотов вокруг Земли, а общая продолжительность миссии составит почти 10 часов.
Финальным этапом станет контролируемый восток с орбиты с помощью одного двигателя Raptor и приводнение в Тихом океане к западу от Чили.
Starship является подготовкой к орбите. Flight 14 is targeting to launch aearly as Tuesday , September 22, pending regulatory approval— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2026
Что изменилось?
Перед новым стартом инженеры внесли ряд критических изменений в конструкцию обеих ступеней:
Super Heavy получил обновленную фильтрацию топлива и новое программное обеспечение для надежного перезапуска двигателей при посадке в Мексиканском заливе. В прошлый раз 3 центральных двигателя забились льдом, что привело к жесткому падению.
Теплозащита Starship усилили дополнительными креплениями для самых уязвимых плиток и опробуют изогнутые плитки для защиты от плазмы.
Первое повторное использование: на корабль Ship 41 установили 2 плитки, снятые с корпуса Ship 40 после его подъема из Индийского океана.
Ловить ускоритель Super Heavy или верхнюю степень с помощью башни на этот раз не будут во избежание риска критических повреждений стартового комплекса.
Мощность сети Starlink возрастет
Развертывание 26 спутников Starlink V3 станет самым масштабным обновлением спутниковой группировки. Каждый аппарат третьего поколения добавляет 1 терабит в секунду емкости. Итого это даст 26 терабит в секунду дополнительной пропускной способности.
В компании объяснили: это примерно в 10 раз превышает показатели одного запуска спутников V2 mini на ракете Falcon 9.
Кроме того, три спутника оснастили специальными камерами для съемки плиток теплозащиты Starship в космосе.