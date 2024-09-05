Історична медаль для України. Баль виборов нагороду з гендбайку на Паралімпіаді-2024

Паралімпіада-2024

Нагадаємо, що РБК-Україна підбило підсумки вже сьомого дня змагань на Паралімпійських іграх. Для збірної України він знов був з перемогами та медалями.

Нагадаємо, ми повідомляли, що плавець Трусов встановив світовий рекорд та завоював "золото" для України на Паралімпіаді.

Крім того, варто зауважити, що цьогоріч Україна вже здобувала історичну медаль. ЇЇ виборов український атлет Артем Колінько.

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