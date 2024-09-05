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Історична медаль для України. Баль виборов нагороду з гендбайку на Паралімпіаді-2024

Фото: паралімпієць Павло Баль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український спортсмен виборов історичну нагороду Паралімпіади для України. Павло Баль здобув медаль з гендбайку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради України.

Під час цьогорічної Паралімпіади-2024 Баль здобув бронзову медаль у гендбайку. Цим самим він став першим українцем, який виборов нагороду в цьому виді велоспорту.

"Пишаємось Вашим успіхом, Павле! Це велика перемога для Вас і для всієї України!", - додали в ВР.

Паралімпіада-2024

Нагадаємо, що РБК-Україна підбило підсумки вже сьомого дня змагань на Паралімпійських іграх. Для збірної України він знов був з перемогами та медалями.

Нагадаємо, ми повідомляли, що плавець Трусов встановив світовий рекорд та завоював "золото" для України на Паралімпіаді.

Крім того, варто зауважити, що цьогоріч Україна вже здобувала історичну медаль. ЇЇ виборов український атлет Артем Колінько.

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