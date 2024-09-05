Историческая медаль для Украины. Баль завоевал награду по гендбайку на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024

Напомним, что РБК-Украина подвела итоги уже седьмого дня соревнований на Паралимпийских играх. Для сборной Украины он снова был с победами и медалями.

Напомним, мы сообщали, что пловец Трусов установил мировой рекорд и завоевал "золото" для Украины на Паралимпиаде.

Кроме того, стоит отметить, что в этом году Украина уже завоевала историческую медаль. Ее завоевал украинский атлет Артем Колинько.

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