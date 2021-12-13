Исторический визит. Израильский премьер впервые посетил ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет стал первым израильским премьером, который посетил с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Накануне он встретился с имнистром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бен Заидом аль-Нахайяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Я ценю ваше теплое гостеприимство. Это замечательный прием. Я очень рад быть здесь во время первого официального визита израильского лидера. Мы рассчитываем на укрепление отношений между странам", - заявил Беннет в аэропорту Абу-Даби.

Сегодня ожидается его встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Как пишет The Times of Israel, визит вызван обеспокоенностью Израиля и союзников в Персидском заливе ядерной программой Ирана. На прошлой неделе переговоры между Ираном и мировыми державами снова зашли в тупик.