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Исторический визит. Израильский премьер впервые посетил ОАЭ

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Абу-Даби, Понедельник 13 декабря 2021 11:10
Исторический визит. Израильский премьер впервые посетил ОАЭ Фото: премьер Израиля Нафтали Беннет (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет стал первым израильским премьером, который посетил с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Накануне он встретился с имнистром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бен Заидом аль-Нахайяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Я ценю ваше теплое гостеприимство. Это замечательный прием. Я очень рад быть здесь во время первого официального визита израильского лидера. Мы рассчитываем на укрепление отношений между странам", - заявил Беннет в аэропорту Абу-Даби.

Сегодня ожидается его встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Как пишет The Times of Israel, визит вызван обеспокоенностью Израиля и союзников в Персидском заливе ядерной программой Ирана. На прошлой неделе переговоры между Ираном и мировыми державами снова зашли в тупик.

Напомним, в прошлом году Израиль и ОАЭ наладили связи в рамках так называемых Авраамовых соглашений при посредничестве США и с тех пор отношения бурно развиваются. Впоследствии отношения была налажены с Байхрейном, Суданом и Марокко, с другими арабскими странами Израиль продолжает переговоры.

А в июне 2021 года в столице ОАЭ открылось посольство Израиля.

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Объединенные Арабские Эмираты Израиль
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