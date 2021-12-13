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Історичний візит. Ізраїльський прем'єр вперше відвідав ОАЕ

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Абу-Дабі, Понеділок 13 грудня 2021 11:10
Історичний візит. Ізраїльський прем'єр вперше відвідав ОАЕ Фото: прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет став першим ізраїльським прем'єром, який відвідав з офіційним візитом Об'єднані Арабські Емірати. Напередодні він зустрівся з міністром закордонних справ ОАЕ Абдуллою бен Заїдом аль-Нахайяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Я ціную вашу теплу гостинність. Це чудовий прийом. Я дуже радий бути тут під час першого офіційного візиту ізраїльського лідера. Ми розраховуємо на зміцнення відносин між країнами", - заявив Беннет в аеропорту Абу-Дабі.

Сьогодні очікується його зустріч зі наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Мохаммедом бен Заїдом аль-Нахайяном.

Як пише The Times of Israel, візит викликаний стурбованістю Ізраїлю і союзників в Перській затоці ядерною програмою Ірану. Минулого тижня переговори між Іраном і світовими державами знову зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, минулого року Ізраїль і ОАЕ налагодили зв'язки в рамках так званих Авраамових угод за посередництва США і з тих пір відносини бурхливо розвиваються. Згодом відносини були налагоджені з Байхрейном, Суданом і Марокко, з іншими арабськими країнами Ізраїль продовжує переговори.

А в червні 2021 року в столиці ОАЕ відкрилося посольство Ізраїлю.

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Об'єднані Арабські Емірати Ізраїль
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