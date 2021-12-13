Історичний візит. Ізраїльський прем'єр вперше відвідав ОАЕ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет став першим ізраїльським прем'єром, який відвідав з офіційним візитом Об'єднані Арабські Емірати. Напередодні він зустрівся з міністром закордонних справ ОАЕ Абдуллою бен Заїдом аль-Нахайяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Я ціную вашу теплу гостинність. Це чудовий прийом. Я дуже радий бути тут під час першого офіційного візиту ізраїльського лідера. Ми розраховуємо на зміцнення відносин між країнами", - заявив Беннет в аеропорту Абу-Дабі.

Сьогодні очікується його зустріч зі наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Мохаммедом бен Заїдом аль-Нахайяном.

Як пише The Times of Israel, візит викликаний стурбованістю Ізраїлю і союзників в Перській затоці ядерною програмою Ірану. Минулого тижня переговори між Іраном і світовими державами знову зайшли в глухий кут.