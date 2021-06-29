В столице ОАЭ открылось посольство Израиля

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби открылось израильское посольство. Глава МИД Израиля Яир Лапид подчеркнул, что это событие является историческим.

Глава МИД Израиля также отметил, что открытие посольства стало началом процесса налаживания двусторонних отношений.

"Израиль заинтересован в мире со всеми соседями. Мы никуда не едем. Ближний Восток - наш дом. Мы здесь, чтобы остаться, и призываем все страны региона это осознать",- сказал министр.

Он также поблагодарил экс-премьера Биньямина Нетаньяху, при котором было заключено соглашение о нормализации отношений с ОАЭ.

Лапид выразил благодарность экс-президенту США Дональду Трампу. Ведь по словам министра, соглашения были заключены при посредничестве Вашингтона.

"Израиль хочет мира со всеми своими соседями",- добавил глава МИД Израиля.