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В столице ОАЭ открылось посольство Израиля

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Абу-Даби, Вторник 29 июня 2021 17:04
В столице ОАЭ открылось посольство Израиля Фото: в столице ОАЭ открылось посольство Израиля (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби открылось израильское посольство. Глава МИД Израиля Яир Лапид подчеркнул, что это событие является историческим.

Об этом сообщает TheTimes of Israel.

Глава МИД Израиля также отметил, что открытие посольства стало началом процесса налаживания двусторонних отношений.

"Израиль заинтересован в мире со всеми соседями. Мы никуда не едем. Ближний Восток - наш дом. Мы здесь, чтобы остаться, и призываем все страны региона это осознать",- сказал министр.

Он также поблагодарил экс-премьера Биньямина Нетаньяху, при котором было заключено соглашение о нормализации отношений с ОАЭ.

Лапид выразил благодарность экс-президенту США Дональду Трампу. Ведь по словам министра, соглашения были заключены при посредничестве Вашингтона.

"Израиль хочет мира со всеми своими соседями",- добавил глава МИД Израиля.

Напомним, что в январе израильское посольство в Абу-Даби официально открылось с прибытием главы миссии Эйтана Наэ.

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Объединенные Арабские Эмираты Израиль посольство
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