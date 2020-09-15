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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Вашинтон, Вторник 15 сентября 2020 21:30
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Сегодняшнее соглашение является важным первым шагом, и теперь мы должны продолжить израильско-палестинское мирное соглашение", - заявил министр иностранных дел Бахрейна.

По словам высокопоставленного эмиратского дипломата, Абу-Даби считает, что "роль США на Ближнем Востоке положительна. И это убеждение подтверждается сегодняшним соглашением".

Соглашения были подписаны на трех языках - английской, иврите и на арабском.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

Кроме того, Израиль и ОАЭ впервые запустили прямую телефонную связь.

Добавим, что Израиль отправил первый в истории прямой авиарейс в ОАЭ.

Также Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились сотрудничать в сфере финансов.

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Новости Украины Политика НетаньяхуОбъединенные Арабские ЭмиратыИзраильДональд ТрампБахрейн
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