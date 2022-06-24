Исторический шаг к ЕС, больше помощи от партнеров и потеря "Евровидения": главное за неделю

Украина - кандидат в ЕС

23 июня Совет Европы принял единогласное решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Этот промежуточный этап на пути евроинтеграции стал знаковым для нашей страны.

Вместе с сигналом о поддержке Европы на фоне войны с РФ Украина получила ряд возможностей, в т.ч. финансовых, гуманитарных, политических, которые открываются перед будущими членами Европейского Союза.

Следующим шагом после кандидатства является начало переговоров о членстве. Для этого Украине предстоит выполнить ряд требований Еврокомиссии, касающихся реформ судебной системы, борьбы с коррупцией, олигархами.

В правительстве отметили, что намерены выполнить условия ЕК до конца этого года и спрогнозировали, что для полноправного членства в блоке может понадобиться 7 лет, поскольку необходимо внедрить большой массив законодательства ЕС.

Потеря "Евровидения"

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о своем окончательном решении не проводить следующий песенный конкурс Евровидение 2023 в Украине. Даже после обращения нашей страны, как победителя конкурса, позиция организаторов осталась категоричной.

В EBU объяснили отказ опасениями насчет безопасности сотрудников и участников мероприятия при проведении его в стране, где идет война. Принимая решение, Вещательный союз учел позицию НАТО о том, что конфликт в Украине может затянуться на годы.

При этом неизвестно, где именно состоится конкурс в следующем году. По мнению EBU, соседние с Украиной страны не соответствуют по техническим характеристикам. Изначально предлагалось выбрать Великобританию, участник которой занял второе место.

Теперь звучат заявления, что дискуссия о месте проведения "Евровидения" продолжится. По этим вопросам организаторы готовы сотрудничать с UA:Суспільним.

Оружие от партнеров уже в Украине

На этой неделе в Украину прибыли системы залпового огня HIMARS в рамках военной помощи от США. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил главу Пентагона за "мощные инструменты" и отметил, что "лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них".

Власти Словении передали Украине 35 бронированных пехотных машин-амфибий BVP M80A.

Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. В Украину вернулись все военные, которые учились пользоваться новой техникой.

Также правительство Германии обнародовало полный список вооружения, которое будет предоставлено Украине. О сроках поставок не сообщают в целях безопасности. В Берлине обещают направить украинским вооруженным силам более 50 бронетранспортеров М113, 30 зенитных танков GEPARD, систему ПВО IRIS-T, 3 РСЗО MARS, боеприпасы, автомобили, дроны-разведчики и др.

Новая военная помощь США

Штаты предоставят очередной пакет помощи Украине на 450 млн долларов. Президент Джо Байден объявил об этом решении 23 июня.

Она будет включать дополнительные поставки HIMARS, десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже находится на фронте, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

Кроме того, Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил увеличения оборонного бюджета в 2023 году. Дополнительно готовы заложить 45 млрд долларов, значительную часть из них могут выделить на помощь Украине.

Новости с фронта

Россия бросила все силы на захват Луганской области, атакуют авиацией и артиллерией.

продолжается штурм Северодонецка. В Минобороны закрыли информацию о позициях ВСУ, тогда как глава ОГА Гайдай сообщил, что военным возможно придется выйти из города;

враг захватил несколько поселков (Лоскутовка, Рай-Александровка , Николаевка).

армия оккупанта продолжает попытки перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. С вертолетов уничтожают все мосты и дороги к Лисичанску. Украинские защитники отбивают атаки на город.

Враг снова обстреливает Харьков из артиллерии. В Индустриальном районе при обстреле жилого массива погиб 1 ребенок. 21 июня российские оккупационные войска обстреляли депо метро, было повреждено 3 поезда. В восточной части города попали в промышленное предприятие, из-за чего возник пожар. Горожан призывают не находиться на улицах.

Ежедневные атаки на Николаев крылатыми ракетами продолжаются. Пострадала производственная и социальная инфраструктура. Есть погибший и несколько раненых. Мэр города Александр Сенкевич призвал граждан эвакуироваться, а глава ОВА Виталий Ким пояснил, что это лишь рекомендация и решение нужно каждому принимать самостоятельно.

ВСУ продвигаются к Херсону. Украинские военные ведут контрнаступательные действия в направлении оккупированного областного центра. В Офисе президента заявили, что ВСУ подошли к городу на расстояние 15 км.

Продолжается военная операция на острове Змеиный. В результате массированных ударов были уничтожены зенитно-ракетные установки и другая техника, а также значительное количество оккупантов.

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