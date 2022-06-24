Історичний крок до ЄС, більше допомоги від партнерів та втрата "Євробачення": головне за тиждень

Україна – кандидат у ЄС

23 червня Рада Європи одноголосно ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в Євросоюз. Цей проміжний етап на шляху євроінтеграції став знаковим для нашої країні.

Разом із сигналом про підтримку Європи на тлі війни з РФ Україна отримала низку можливостей, у т.ч. фінансові, гуманітарні, політичні, які відкриваються перед майбутніми членами Європейського Союзу.

Наступним кроком після кандидатства є початок переговорів про членство. Для цього Україні належить виконати низку вимог Єврокомісії щодо реформ судової системи, боротьби з корупцією, олігархами.

В уряді зазначили, що мають намір виконати умови ЄК до кінця цього року та спрогнозували, що для повноправного членства в блоці може знадобитися 7 років, оскільки необхідно впровадити величезний масив законодавства ЄС.

Втрата "Євробачення"

Європейська мовна спілка (EBU) повідомила про своє остаточне рішення не проводити наступний пісенний конкурс Євробачення 2023 в Україні. Навіть після звернення нашої країни, як переможця конкурсу, позиція організаторів залишилася категоричною.

В EBU пояснили відмову побоюваннями щодо безпеки співробітників та учасників заходу під час проведення його в країні, де йде війна. Приймаючи рішення, у Спілці врахували позицію НАТО про те, що конфлікт в Україні може затягтися на роки.

При цьому невідомо, де відбудеться конкурс наступного року. На думку EBU, сусідні з Україною країни не відповідають за технічними характеристиками. Спочатку пропонувалося вибрати Велику Британію, учасник якої посів друге місце.

Наразі звучать заяви, що дискусія про місце проведення "Євробачення" продовжиться. З цих питань організатори готові співпрацювати з UA:Суспільним.

Зброя від партнерів уже в Україні

Цього тижня до України прибули системи залпового вогню HIMARS у рамках військової допомоги від США. Міністр оборони Олексій Резніков подякував голові Пентагону за "потужні інструменти" і зазначив, що "літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для деяких із них".

Влада Словенії передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій BVP M80A.

Німеччина та Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. До України повернулися всі військові, які вчилися користуватись новою технікою.

Також уряд Німеччини оприлюднив повний список озброєння, яке буде надано Україні. Про терміни постачання не повідомляють з метою безпеки. У Берліні обіцяють направити українським збройним силам понад 50 бронетранспортерів М113, 30 зенітних танків GEPARD, систему ППО IRIS-T, 3 РСЗВ MARS, боєприпаси, автомобілі, дрони-розвідники та ін.

Нова військова допомога США

Штати нададуть черговий пакет допомоги Україні на 450 млн доларів. Президент Джо Байден оголосив про це рішення 23 червня.

Вона включатиме додаткові поставки HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже знаходиться на фронті, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Крім того, Комітет Сенату США зі збройних сил схвалив збільшення оборонного бюджету у 2023 році. Додатково готові закласти 45 млрд доларів, значну частину з них можуть виділити на допомогу Україні.

Новини з фронту

Росія кинула всі сили на захоплення Луганської області, атакують авіацією та артилерією.

триває штурм Сєвєродонецька. У Міноборони закрили інформацію про позиції ЗСУ, тоді як голова ОДА Гайдай повідомив, що військовим можливо доведеться вийти з міста;

ворог захопив кілька селищ (Лоскутівка, Рай-Олександрівка, Миколаївка).

армія окупанта продовжує спроби перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут. З вертольотів знищують усі мости та дороги до Лисичанська. Українські захисники відбивають атаки на місто.

Ворог знову обстрілює Харків із артилерії. В Індустріальному районі під час обстрілу житлового масиву загинула одна дитина. 21 червня російські окупаційні війська обстріляли депо метро, ​​було пошкоджено 3 потяги. У східній частині міста влучили в промислове підприємство, через що виникла пожежа. Містян закликають не перебувати на вулицях.

Щоденні атаки на Миколаїв крилатими ракетами продовжуються. Постраждала виробнича та соціальна інфраструктура. Є загиблий та кілька поранених. Мер міста Олександр Сєнкевич закликав громадян евакуюватися, а голова ОВА Віталій Кім пояснив, що це лише рекомендація та рішення потрібно кожному приймати самостійно.

ЗСУ просуваються до Херсона. Українські військові ведуть контрнаступальні дії у напрямку окупованого обласного центру. В Офісі президента заявили, що ЗСУ підійшли до міста на відстань 15 км.

Продовжується військова операція на острові Зміїний. Внаслідок масованих ударів були знищені зенітно-ракетні установки та інша техніка, а також значна кількість окупантів.

"Референдум" на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей може відбутися 11 вересня. Росіяни планують провести його у так званий "єдиний день голосування", коли мають пройти вибори депутатів та губернаторів у кількох регіонах Росії.