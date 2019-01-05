"Историческая справедливость": в сети ярко отреагировали на получение Томоса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В сети настоящий праздник

Получение Томоса об автокефалии стало причиной ярких комментариев со стороны пользователей сети, которые назвали данную победу "исторической справедливостью". Соответствующие посты они разместили на своей странице в Facebook.

"Случилось! Томос об автокефалии подписан Вселенским Патриархом Варфоломеем в присутствии президента Украины Петра Порошенко. Перед этим Томос был зачитан на греческом языке. Официальный перевод – очень скоро. Ни одна из страшилок-фейков не оправдалась", - сказал директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины Ростислав Павленко.

Скриншот поста (facebook.com/rostyslav.pavlenko)

"Томос подписан. Храни Боже украинцев и президента", - сказал Настоятель Поместной церкви Украины Александр Дедюхин.

Скриншот поста (.facebook.com/strierej)

"Томос подписан. Впервые за 333 года Украина получила независимую Православную церковь, которую признает Православный мир. Духовный Московский Третий Рим уничтожен окончательно", - уточнил политолог Виктор Таран.

Скриншот поста (facebook.com/victor.taran)

"Томос подписан! Акт духовной независимости Украины. Историческая справедливость. Слава Богу за это. Спасибо Патриарху Филарету и президенту Петру Порошенко за то, что они сделали возможным получение воли украинской церковью после 333 лет московского ига", - сказал парламентарий Владимир Арьев.

Скриншот поста (facebook.com/volodymyr.ariev)

"Молимся вместе в Патриаршем соборе св. Георгия. У нас в руках Томос", - сказал Первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Скриншот поста (facebook.com/skubiv)

"А вот и главный подарок мне не День Рождения. Томос подписан", - уточнил волонтер Мирослав Гай.

Скриншот поста (facebook.com/myroslavhai)

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Как известно, Объединительный собор прошел 15 декабря в Софийском соборе. На собрании представителей церквей Украины и священнослужителей Константинопольского патриархата было объявлено о создании новой поместной церкви в Украине. Также был избран глава новой церкви и утвержден ее устав. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Именно он должен получить томос об автокефалии для Украины 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.