Источник в ОП допускает, когда начнут снимать ограничения по транспорту

В рамках ослабления карантина украинская власть начнет снимать ограничения по транспорту не ранее, чем через 3-4 недели. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сдали позиции: почему власть пошла на смягчение карантина".

Источники РБК-Украина в Офисе президента отмечают, если же все пойдет по плану, то правительство будет поочередно снимать карантинные ограничения, в том числе транспортные, от внутригородских перевозок до международного авиасообщения, в несколько этапов. Но это будет не так скоро - не раньше, чем через 3-4 недели.

Напомним, Кабинет министров разрабатывает поэтапный запуск общественного транспорта.

Также прогнозировали, что по реалистическому сценарию восстановление работы транспорта в Украине начнется в июне-июле.

В тот же момент министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии коронавируса авиация вернется к докризисного режима через два года.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что правительство по оптимистическому сценарию выхода из карантина в Украине планирует возобновить авиаперевозки.