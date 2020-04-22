ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 06:47
Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пока нет даты восстановления работы общественного транспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль допустил, что в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом - межобластного сообщения.

"Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но с какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают", - сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет "точно не до 11 мая".

Напомним, как заявлял министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, по реалистическому сценарию восстановление работы транспорта в Украине начнется в июне-июле, а вот авиация, по его прогнозам, вернется к докризисному режиму через два года.

Как известно, сейчас в Украине общественный транспорт курсирует с существенными ограничениями, а метро в Киеве, Харькове и Днепре вообще закрыто. Кроме того, на период карантина приостановлены пассажирские перевозки между городами и областями.

В Кабмине допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб В Украине отменили все ученические олимпиады
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинДенис ШмыгальКоронавирус
News
On Top