В Кабмине назвали оптимистичные сроки запуска авиасообщения

Фото: Олег Немчинов (facebook.com/oleh.nemchinov)

Авиаперевозки могут возобновить уже в июне

Правительство по оптимистичному сценарию выхода из карантина в Украине планирует возобновить авиаперевозки. Об этом в интервью каналу "ПравдаТУТ Львов" заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, запуск внутреннего авиасообщения не является большой проблемой.

"Я знаю только то, что коллега Криклий (министр инфраструктуры Украины, - ред. ) озвучивал. Что он планирует это делать в июне. Но это оптимистичный сценарий", - отметил Немчинов.

Он также добавил, что запуск авиасообщения с другими странами будет зависеть также от того, как будет решен вопрос международного сообщения.

Напомним, ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии коронавируса авиация вернется к докризисному режиму через два года.

"Вернуться к до кризисному режиму… особенно в части авиации, наши прогнозы - для этого потребуется еще дополнительно два года", - заявил министр.

Ранее также сообщалось, что украинское правительство разрабатывает поэтапный запуск общественного транспорта.