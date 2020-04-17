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Криклий: общественный транспорт заработает не раньше июня

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 20:05
Криклий: общественный транспорт заработает не раньше июня
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

При этом на первых порах в транспорте останется масочный режим

Остановленный на время карантина в Украине общественный транспорт заработает не раньше июня. Об этом в интервью 24 каналу заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, ограничения на работу общественного транспорта снимут, когда начнут отменять карантин. Но это не произойдет до июня. Криклий дал понять, что пик заболеваемости в Украине будет в мае.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", - добавил министр.

Он также не исключил, что на первых порах в общественном транспорте продолжит действовать масочный режим. Криклий подчеркнул, что по реалистичному сценарию возобновление работы транспорта начнется в июне-июле.

Напомним, сегодня стало известно, что главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов обязал остановить частный транспорт в регионе, однако власти проигнорировали требование.

До этого сообщалось, что в Киеве могут смягчить ограничения на въезд после Пасхи.

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Новости Украины транспорткарантинВладислав Криклий
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