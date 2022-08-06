Использует уже знакомую тактику. Россия продолжает накапливать силы в Херсонской области
В северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают силы. В частности, большое скопление солдат замечено в Олешках, здесь оккупанты прячутся в лесах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Олешковской ОТГ Евгения Рыщука изданию Радио Свобода.
По данным Евгения Рыщука, активность российских войск заметна особенно в последние несколько недель.
"Очень велика активность войск России, заселяющих все, что можно заселить - базы отдыха, гостиницы. Не только солдатами, но и приезжает очень много военной техники. Очень многое их находится в наших олешковских лесах", - рассказал он.
Как сообщалось, ранее оккупанты накаливая силы на Изюмском направлении, также прятались в лесах.
Напомним, украинские военные полностью освободили от российских оккупантов еще семь населенных пунктов в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.