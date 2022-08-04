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В Херсонскую область россияне стягивают вооружение и технику: есть угроза наступления

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Украина, Четверг 04 августа 2022 15:38
В Херсонскую область россияне стягивают вооружение и технику: есть угроза наступления Фото: в Херсонскую область россияне стягивают вооружение и технику (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Евгений Прокопенко

В северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают оружие и технику. В ВСУ предполагают, что оккупанты настроены первыми атаковать, чтобы украинская армия перешла в оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Продолжается заметное усиление противником позиций на захваченных территориях. К северо-восточным районам Херсонской области стянуто россиянами большое количество вооружения и военной техники", - сказал Громов.

По его словам, РФ может пойти в наступление, чтобы сломать планы украинской армии и перевести ВСУ в оборону.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться осуществить наступательные действия в глубину наших территорий с целью перехвата инициативы и создание угрозы для развития нашего успеха, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", - пояснил начальник ГОУ Генштаба ВСУ.

Он добавил, что среди личного состава группировки российских войск в Херсоне распространяется информация о размещении на левом берегу реки Днепр подразделений Национальной гвардии Чеченской республики.

"Они якобы получили приказ на выполнение функции заградительных отрядов и недопущение отступления оккупационных войск из Правобережной честины Херсонской области", - рассказал Громов.

Напомним, официально уже подтверждено 53 населенных пункта, которые освобождены в Херчонской области.

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