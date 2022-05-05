ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прячутся даже в лесах. Оккупанты продолжают наращивать свое присутствие под Изюмом

Новина українською →
Харьков, Четверг 05 мая 2022 16:28
Прячутся даже в лесах. Оккупанты продолжают наращивать свое присутствие под Изюмом Фото: РФ продолжает наращивать свое присутствие под Изюмом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В последние дни под Изюмом значительно увеличилось количество живой силы России и вражеской техники. Российские оккупанты даже размещаются в лесах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Центральную больницу готовят к приему раненых российских военных. По всем признакам, оккупанты строят линию обороны и готовятся к новым боям", - говорится в сообщении.

Интересно, что кафиры ни одной из оккупированных мест не отходят от привычного сценария. В местах своего наибольшего сосредоточения российские военные проверяют дома и хозяйственные постройки местных жителей, осматривают улицы, проверяют документы, говорят, что "проводят зачистки".

"Дорога в Купянск сильно разбита из-за постоянного передвижения вражеской техники. Между Боровой и Купянском расположено минимум семь вражеских блокпостов, где оккупанты проводят тщательный осмотр всех, кто их пересекает", - добавляют в сельском совете.

Кроме того, в Боровой оккупанты формируют свои силовые структуры вроде полиции, к которым привлекают местных коллаборантов. В качестве опорного пункта используются помещения магазина одного из местных предпринимателей.

Как сообщалось, в воскресенье, 1 мая, в Изюме произошел взрыв. ЧП произошло в месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который недавно прибыл в регион, чтобы лично командовать наступлением на Изюмском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая