Прячутся даже в лесах. Оккупанты продолжают наращивать свое присутствие под Изюмом

В последние дни под Изюмом значительно увеличилось количество живой силы России и вражеской техники. Российские оккупанты даже размещаются в лесах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Центральную больницу готовят к приему раненых российских военных. По всем признакам, оккупанты строят линию обороны и готовятся к новым боям", - говорится в сообщении.

Интересно, что кафиры ни одной из оккупированных мест не отходят от привычного сценария. В местах своего наибольшего сосредоточения российские военные проверяют дома и хозяйственные постройки местных жителей, осматривают улицы, проверяют документы, говорят, что "проводят зачистки".

"Дорога в Купянск сильно разбита из-за постоянного передвижения вражеской техники. Между Боровой и Купянском расположено минимум семь вражеских блокпостов, где оккупанты проводят тщательный осмотр всех, кто их пересекает", - добавляют в сельском совете.

Кроме того, в Боровой оккупанты формируют свои силовые структуры вроде полиции, к которым привлекают местных коллаборантов. В качестве опорного пункта используются помещения магазина одного из местных предпринимателей.