Використовує знайому тактику. Росія продовжує накопичувати сили у Херсонській області

У північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують сили. Зокрема, велике скупчення солдат помітне в Олешках, тут окупанти ховаються у лісах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Олешківської ОТГ Євгена Рищука виданню Радіо Свобода.

За даними Євгена Рищука, активність російських військ помітна особливо останні кілька тижнів. "Дуже велика активність військ Росії, які заселяють все, що можна заселити - бази відпочинку, готелі. Не лише солдатами, а й приїжджає дуже багато військової техніки. Дуже багато їх перебуває в наших олешківських лісах", - розповів він.