Росія хоче перетворити Київ на енергоострів: бліц з Омельченком про відключення світла

Цього тижня у Києві та інших областях України знову почалися стабілізаційні відключення світла, які часом переходять в екстрені чи аварійні.

Чому почалися відключення, чи впливає на них погода та, чи може ситуація зі світлом покращуватися – РБК-Україна розпитало директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка .

– Чому саме зараз почалися відключення світла?

– Були комбіновані удари масовані: і по теплових електростанціях, і по ТЕЦ, і по підстанціях системи передачі. Тобто були удари вже масовані, особливо 30 вересня цього року.

Чому така ситуація? Не тому, що в нас не вистачає потужності. Потужності у нас є на сьогодні, тому що незначне споживання і, в принципі, потужності у нас вистачає. Але проблема в тому, що ворог зосередився на київському регіоні – на Києві і Київській області.

Спочатку він вибив потужності ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, вони не відновлені ще з попередньої зими, а зараз теж були обстріли нещодавно. Потім обстрілював і пошкодив Трипільську ТЕС неподалік Києва. Це в периметрі київського регіону.

Навколо периметра також існують підстанції, які пов'язують Київ з об'єднаною енергетичною системою. Тобто Київ і київський регіон, по суті, не має на сьогодні базової потужності, щоб самого себе забезпечити. Він повністю залежить від об'єднаної енергетичної системи.

Тому стратегія ворога: вибити внутрішню генерацію – це він зробив, і зараз намагається відрізати київський регіон від об'єднаної енергетичної системи, б'ючи по периметру Києва і київського регіону, намагаючись пошкодити підстанції для того, щоб Київ перетворити в енергетичний острів. Тобто відрізати від енергетичної системи.

Ворог розраховує, що в Києві немає власної генерації, плюс він буде відрізаний від енергосистеми, тому Київ та Київська область, повністю чи майже повністю, будуть без електроенергії.

– Це тільки Київщину і Київ зачепить, чи й інші регіони? Зараз, коли в Києві починаються проблеми, то разом з Києвом також аварійні вводяться на Чернігівщині, Полтавщині, Житомирщині…

– Так, в багатьох регіонах (вводять аварійні відключення - ред.). Я не кажу про прифронтові, там все зрозуміло: постійно обстріли, постійно там зникає електрична енергія зі зрозумілих причин.

Але, все ж таки, 80% всіх повітряних ударів припадають на Київ зараз. Тому що для ворога Київ – це основна ціль на сьогодні.

– Чи може ситуація, яка є зараз, покращуватися? Наприклад, на вихідних, коли менше споживання буде. Чи ситуація буде лише погіршуватися?

– Цього ніхто не знає. Цього ніхто не може сказати, тому що це питання навіть не до енергетиків, а питання більш військове. Бо зараз енергетика знаходиться фактично як фактор війни, як військовий фактор. І тут, для того, щоб відповісти на ваше питання, потрібно, по-перше, мати розвідувальні дані щодо планів Генштабу Росії, російської армії. І друге – треба мати дані детальні щодо можливості захисту протиповітряної оборони.

А оскільки ми таких даних з вами не маємо, зі зрозумілих причин, бо воєнний час, то ми нічого прогнозувати відповідно і не можемо.

– Я думав, що погодний фактор зараз має вплив, як і влітку…

– Ні, головний фактор зараз не погодний, головний фактор – це військовий.

– Чи можете ви спрогнозувати, якими може бути тривалість відключень світла?

– Тривалість відключень повністю залежить від військового фактору: від планів Росії, Генерального штабу РФ, від їх можливостей атакувати українську енергетику, і друге – від можливостей протиповітряної оборони України.

Цією інформацією я не володію. Тому прогнозувати в таких умовах нічого не можна.

– Ви сказали, що ворог хоче перетворити Київ на енергетичний острів. На практиці що це означатиме? Ми будемо всі без світла?

– Ціль ворога така і є, щоб всі ми сиділи без електричної енергії. Це така ціль у них. Для того ж він і витрачає колосальні гроші на ракети, на дрони, на мільярди доларів.

Чи вона буде досягнута, чи ні – мені важко сказати, бо я не володію інформацією.