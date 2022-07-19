Использование Украиной HIMARS против России вызывает восхищение в США, - Маркарова
ВСУ уже в течение нескольких недель активно уничтожают позиции российских оккупантов с помощью M142 HIMARS. Эффективное использование РСЗО украинскими воинами вызывает восхищение в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой изданию "Радио Свобода".
По словам дипломатки, и партнеры на политическом уровне, и особенно коллеги из Пентагона, регулярно дают положительную оценку действиям наших военных.
"Мы постоянно слышим восторг, я не боюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и ВСУ, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины", - отметила Маркарова.
Она также добавила, что сотрудничество, которое есть сейчас с США, и обмен информацией, и взаимная прозрачность, находится на достаточно высоком уровне.
Напомним, M142 HIMARS прибыли в Украину в конце июня. Впоследствии в Пентагоне заявили, что РСЗО оказывают существенное влияние на ход войны.
В настоящее время Украина ведет переговоры с США по поставкам дальнобойных ракет для реактивных систем, которые могут бить на расстояние до 300 километров.
К слову, представитель Генерального управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут использовать HIMARS против российских объектов, расположенных во временно оккупированном Крыму.