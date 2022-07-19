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Использование Украиной HIMARS против России вызывает восхищение в США, - Маркарова

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 12:37
Использование Украиной HIMARS против России вызывает восхищение в США, - Маркарова Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

ВСУ уже в течение нескольких недель активно уничтожают позиции российских оккупантов с помощью M142 HIMARS. Эффективное использование РСЗО украинскими воинами вызывает восхищение в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой изданию "Радио Свобода".

По словам дипломатки, и партнеры на политическом уровне, и особенно коллеги из Пентагона, регулярно дают положительную оценку действиям наших военных.

"Мы постоянно слышим восторг, я не боюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и ВСУ, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины", - отметила Маркарова.

Она также добавила, что сотрудничество, которое есть сейчас с США, и обмен информацией, и взаимная прозрачность, находится на достаточно высоком уровне.

Напомним, M142 HIMARS прибыли в Украину в конце июня. Впоследствии в Пентагоне заявили, что РСЗО оказывают существенное влияние на ход войны.

В настоящее время Украина ведет переговоры с США по поставкам дальнобойных ракет для реактивных систем, которые могут бить на расстояние до 300 километров.

К слову, представитель Генерального управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут использовать HIMARS против российских объектов, расположенных во временно оккупированном Крыму.

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