Использование Украиной HIMARS против России вызывает восхищение в США, - Маркарова

ВСУ уже в течение нескольких недель активно уничтожают позиции российских оккупантов с помощью M142 HIMARS. Эффективное использование РСЗО украинскими воинами вызывает восхищение в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой изданию " Радио Свобода ".

По словам дипломатки, и партнеры на политическом уровне, и особенно коллеги из Пентагона, регулярно дают положительную оценку действиям наших военных.

"Мы постоянно слышим восторг, я не боюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и ВСУ, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины", - отметила Маркарова.

Она также добавила, что сотрудничество, которое есть сейчас с США, и обмен информацией, и взаимная прозрачность, находится на достаточно высоком уровне.