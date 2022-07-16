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Могут ли HIMARS ударить по Крыму и по каким целям: ответ ГУР

Новина українською →
Крым, Суббота 16 июля 2022 19:09
Могут ли HIMARS ударить по Крыму и по каким целям: ответ ГУР Фото: Украина может использовать РСЗО HIMARS против российских объектов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина может использовать РСЗО HIMARS против российских объектов, расположенных во временно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Вадима Скибицкого во время телемарафона.

"На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы нашего государства. Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск", – сказал он.

Скибицкий напомнил, что РФ активно использует Черноморский флот для нанесения ударов по Украине.

"Прежде всего, это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток. За то, это тоже одна из целей, которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", - сказал он.

Напомним, еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

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