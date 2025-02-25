В іспанській Валенсії відбулась масштабна акція на підтримку України: деталі

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгення РФ в Україну 24 лютого 2025 року в іспанській Валенсії відбулась масштабна акція Bandera de Ucrania. На підтримку нашої країни виступили понад 1700 людей.

Як в іспанській Валенсії підтримали Україну

У понеділок, 24 лютого, на центральні вулиці міста Валенсія в Іспанії вийшли понад 1700 учасників акції на підтримку України.

Мета заходу - нагадати світу про повномасштабну війну в нашій державі та боротьбу з країною-агресором, а також вшанувати захисників України.

"Ця акція - нагадування всій Європі, що боротьба за свободу та справедливість триває. Україна потребує не лише слів підтримки, але й реальних дій: посилення санкцій, збільшення військової та гуманітарної допомоги, міжнародної єдності у протидії російській агресії", - наголосили організатори події.

В акції, приуроченій до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ, взяли участь українська громада, мешканці Іспанії, а також представники дружніх діаспор з Ізраїлю, Сакартвело (Грузія), Литви, Естонії, Колумбії та Великої Британії.

Під час заходу вулиці міста заповнила масштабна хода. Люди йшли зі свічками, транспарантами та гаслами. Тим часом іспанці зустрічали колону оплесками. Вони підходили до учасників ходи, обіймали їх і дякували.

Очолили урочисту ходу:

почесний консул України у Валенсійському співтоваристві Пабло Хіль;

консул Литовської Республіки Лаура Тупе;

представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в Іспанії Люсія Задорожна;

представники українських організацій Валенсії;

ініціатори акції Bandera de Ucrania.

"Зараз - час бути тут, з вами, з українським народом. Я теж українка - моя бабуся з України. І мені не потрібно було роздумувати, щоб прийти сюди. Я хочу, щоб війна закінчилася вже сьогодні. Ми вдячні українському народу, бо розуміємо: війна, яка триває в Україні, - це війна всіх нас. Від її результату залежить майбутнє кожного", - наголосила Лаура Тупе.

В межах акції було розповсюджено 1500 інформаційних листівок іспанською та англійською мовами - як нагадування про реальність війни (із хронологією боротьби проти загарбників, злочинами РФ і закликом до продовження допомоги).

За словами організаторів події, це було не просто інформування, а радше "мобілізація свідомості".

Кульмінацією акції стало розгортання 13-метрового українського прапора біля Torres de Serranos - найстаріших готичних воріт Європи - як символічне нагадуванні всьому світу про те, що Україна - фортеця Європи.

Паралельно з ходою в місті стартував автопробіг - центральними вулицями Валенсії проїхали 16 автомобілів і один велосипед. Машини, що не долучились до заїзду, також реагували й сигналили на підтримку акції.

Крім того, вздовж головної вулиці міста простягнувся "живий ланцюг", учасники якого скандували гасла про підтримку України (коли повз нього проїжджала автоколона під прапорами, все місто "здавалося єдиним пульсом боротьби").

"Ми показали, що Валенсія - частина глобальної боротьби за свободу. Ми не просто вшановуємо пам'ять - ми вимагаємо дій. Це не лише українська війна - це виклик для всього світу. Війна триває, і наш голос має звучати так голосно, щоб його почули в кожному європейському уряді, у кожному домі, де ще вагаються, чи підтримувати Україну. Ми вдячні всім, хто вийшов разом із нами. Але боротьба триває, і завтра кожен із нас має зробити ще більше", - наголосили організатори акції Bandera de Ucrania.

Варто зазначити, що того ж дня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про виділення 1 мільярда євро на військову підтримку України. Це ще раз доводить: коли громадянське суспільство говорить - його чують.