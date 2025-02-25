В испанской Валенсии состоялась масштабная акция в поддержку Украины: детали

По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2025 года в испанской Валенсии состоялась масштабная акция Bandera de Ucrania. В поддержку нашей страны выступили более 1700 человек.

Как в испанской Валенсии поддержали Украину

В понедельник, 24 февраля, на центральные улицы города Валенсия в Испании вышли более 1700 участников акции в поддержку Украины.

Цель мероприятия - напомнить миру о полномасштабной войне в нашем государстве и борьбе со страной-агрессором, а также почтить защитников Украины.

"Эта акция - напоминание всей Европе, что борьба за свободу и справедливость продолжается. Украина нуждается не только в словах поддержки, но и в реальных действиях: усиление санкций, увеличение военной и гуманитарной помощи, международного единства в противодействии российской агрессии", - отметили организаторы события.

В акции, приуроченной к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ, приняли участие украинская община, жители Испании, а также представители дружественных диаспор из Израиля, Сакартвело (Грузия), Литвы, Эстонии, Колумбии и Великобритании.

Во время мероприятия улицы города заполнило масштабное шествие. Люди шли со свечами, транспарантами и лозунгами. Тем временем испанцы встречали колонну аплодисментами. Они подходили к участникам шествия, обнимали их и благодарили.

Возглавили торжественное шествие:

почетный консул Украины в Валенсийском сообществе Пабло Хиль;

консул Литовской Республики Лаура Тупе;

представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Испании Люсия Задорожна;

представители украинских организаций Валенсии;

инициаторы акции Bandera de Ucrania.

"Сейчас - время быть здесь, с вами, с украинским народом. Я тоже украинка - моя бабушка из Украины. И мне не нужно было раздумывать, чтобы прийти сюда. Я хочу, чтобы война закончилась уже сегодня. Мы благодарны украинскому народу, потому что понимаем: война, которая идет в Украине, - это война всех нас. От ее результата зависит будущее каждого", - отметила Лаура Тупе.

В рамках акции было распространено 1500 информационных листовок на испанском и английском языках - как напоминание о реальности войны (с хронологией борьбы против захватчиков, преступлениями РФ и призывом к продолжению помощи).

По словам организаторов события, это было не просто информирование, а скорее "мобилизация сознания".

Кульминацией акции стало развертывание 13-метрового украинского флага возле Torres de Serranos - старейших готических ворот Европы - как символическое напоминание всему миру о том, что Украина - крепость Европы.

Параллельно с шествием в городе стартовал автопробег - по центральным улицам Валенсии проехали 16 автомобилей и один велосипед. Машины, которые не присоединились к заезду, также реагировали и сигналили в поддержку акции.

Кроме того, вдоль главной улицы города протянулась "живая цепь", участники которой скандировали лозунги о поддержке Украины (когда мимо нее проезжала автоколонна под флагами, весь город "казался единым пульсом борьбы").

"Мы показали, что Валенсия - часть глобальной борьбы за свободу. Мы не просто чтим память - мы требуем действий. Это не только украинская война - это вызов для всего мира. Война продолжается, и наш голос должен звучать так громко, чтобы его услышали в каждом европейском правительстве, в каждом доме, где еще колеблются, поддерживать ли Украину. Мы благодарны всем, кто вышел вместе с нами. Но борьба продолжается, и завтра каждый из нас должен сделать еще больше", - отметили организаторы акции Bandera de Ucrania.

Стоит отметить, что в тот же день премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении 1 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это еще раз доказывает: когда гражданское общество говорит - его слышат.