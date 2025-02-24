"Не просто конфлікт між народами". Патріарх Варфоломій зробив заяву в третю річницю війни

Вселенський Патріарх Варфоломій звернувся до громадян з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Звернення було виголошено до Українського дипломатичного корпусу та місцевої української громади в Стамбулі - у храмі Святого Миколая.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Що сказав Патріарх Варфоломій під час звернення до українців

У межах звернення до українців у Стамбулі Патріарх Варфоломій наголосив, що "жодна сила не може погасити дух народу, який відмовляється бути зламаним".

"Жодна нація не має права нав'язувати свою волю іншій, і жодна влада не може стерти історію народу. Суверенітет України не підлягає обговоренню, і його не можна віддати під приводом дипломатії", - додав він.

Вселенський Патріарх нагадав, що "минуло три роки від часу несправедливого та спустошливого вторгнення РФ в Україну".

"За цей період було втрачено незліченну кількість життів, зруйновано домівки та розсіяно цілі громади. Родини залишаються розділеними, міста лежать в руїнах, а мільйони людей були змушені шукати притулку на чужині. Ця війна залишила глибокі рани - не лише на землі, але й у серцях тих, хто страждає", - сказав Його Всесвятість.

Він повідомив, що "зібравшись на молитву в цьому Святому Храмі, духовній домівці українських вірних у нашому місті", знову підтверджує "непохитну солідарність Матері-Церкви Константинопольської з Україною".

"Від самого початку ми рішуче засудили цю агресію, підтримали суверенітет України та виступили проти імперських амбіцій, яким немає місця в сучасному світі. Свята Велика Церква Христова не може залишатися байдужою, коли панує несправедливість. Молимося за тих, хто загинув, за тих, хто в скорботі, за поранених і за переміщених осіб, які тужать за домом", - наголосив Варфоломій.

Він нагадав про служіння Христу, коли служать стражденним, вигнанцям та ув'язненим.

"Бог не забуває біженців, які втратили свої домівки. Родини, які були розділені. Та тих, хто в полоні. Ми підносимо наші серця за дітей, забраних із їхніх домівок, та військовополонених. Нехай Господь дарує розраду їхнім близьким, підтримає їх і сприяє їхньому безпечному поверненню", - сказав Вселенський Патріарх Варфоломій.

Він пригадав також, що Україна пережила неймовірні страждання, включаючи Голодомор - штучний голод, який призвів до мільйонів смертей.

"Народ цих історичних земель зазнав переслідувань та систематичних спроб стерти їхню ідентичність. Проте, через усі випробування, українці залишалися непохитними, зберігаючи свою віру, мову та культуру. Сьогодні Україна знову бореться не лише за свою територіальну цілісність, але й за саме своє існування", - вважає Його Всесвятість.

Він зауважив, що продовжує "благати нашого Господа направляти лідерів до знаходження миру".

"Ми визнаємо, що справжній мир не може бути нав'язаний силою чи зовнішніми тиском. Цей процес повинен включати Україну як рівноправного учасника, підтверджувати її право існувати без страху та приносити зцілення землі, спустошеній бойовими діями. Ми відзначаємо невтомні зусилля президента Зеленського спрямовані на захист та збереження суверенітету і цілісності України", - повідомив Варфоломій.

На його думку, міжнародна спільнота не повинна відвертатися чи піддаватися омані через фальшиві розповіді та дезінформацію.

"Вона не повинна допускати продовження гноблення чи приймати компроміси, які підривають фундаментальні права. Майбутнє має будуватися на міцному ґрунті міжнародного права, самовизначення та взаємоповаги, а не на примусі та підкоренні", - наголосив Вселенський Патріарх.

За його словами, війна в Україні - не просто конфлікт між народами, але моральне випробування для Європи та всього світу.

Воно вимагає вибору між правдою та оманою, між справедливістю та гнобленням. Адже рішення, прийняті сьогодні, сформують історію, визначаючи, чи переможе чесність, чи продовжаться жорстокість і ненависть.

"Вселенський Патріархат залишається непохитним у своїй відданості Україні та її благочестивому народові. Сподіваючись на швидке завершення конфлікту та зцілення поранених, ми продовжуватимемо говорити правду, відстоювати справедливість і стояти поруч із тими, хто страждає. Ми очікуємо дня, коли Україна та всі народи зможуть жити в мирі, безпеці та свободі", - повідомив Варфоломій.

Він також звернувся до Господа із проханням благословити Україну силою та витривалістю.

"Нехай Він утішить тих, хто в жалобі, зцілить постраждалих і принесе свободу полоненим. Нехай Він спрямує все людство до майбутнього, де доброчесність переважає, правда шанується, а гармонія стає реальністю. Нехай благословить вас усіх Господь", - закликав Боже благословення Патріарх Варфоломій.

Тим часом у ПЦУ сердечно подякували Його Всесвятості "за чуйність і турботу, за щоденні молитви за наш багатостраждальний український народ, за підтримку Церкви-Матері".