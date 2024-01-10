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Іспанська компанія з виробництва комплектуючих для турбін вийшла з російського ринку

Росія, Середа 10 січня 2024 21:09
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Іспанська компанія з виробництва комплектуючих для турбін вийшла з російського ринку Архівне фото: Іспанська компанія з виробництва комплектуючих для турбін вийшла з російського ринку (windar-renovables com)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанська фірма з виробництва веж для вітряних турбін Windar Renovables вийшла зі свого спільного російського підприємства. Таким чином країна покинула ринок держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що зміни набули чинності 29 грудня, внаслідок чого компанія Windar стала ще однією західною компанією, яка вийшла з Росії.

Windar розглядала можливість продажу своєї 51% частки в спільному російському підприємстві партнеру і сталеливарній компанії "Сєвєрсталь". Про це раніше повідомляли джерела Reuters.

"У "Сєвєрсталі", якій належить 49% акцій СП, відмовилися від коментарів", - пише видання.

Windar Renovables

Компанія, що входить до групи Даніеля Алонсо, розташованої в князівстві Астурія (Іспанія), яка була заснована 2007 року з метою стати світовим лідером у сфері виробництва опор вітрових турбін.

Компанії, які не покинули російські

Сьогодні Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.

До цього Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Вона виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.

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