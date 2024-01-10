Іспанська компанія з виробництва комплектуючих для турбін вийшла з російського ринку
Іспанська фірма з виробництва веж для вітряних турбін Windar Renovables вийшла зі свого спільного російського підприємства. Таким чином країна покинула ринок держави-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що зміни набули чинності 29 грудня, внаслідок чого компанія Windar стала ще однією західною компанією, яка вийшла з Росії.
Windar розглядала можливість продажу своєї 51% частки в спільному російському підприємстві партнеру і сталеливарній компанії "Сєвєрсталь". Про це раніше повідомляли джерела Reuters.
"У "Сєвєрсталі", якій належить 49% акцій СП, відмовилися від коментарів", - пише видання.
Windar Renovables
Компанія, що входить до групи Даніеля Алонсо, розташованої в князівстві Астурія (Іспанія), яка була заснована 2007 року з метою стати світовим лідером у сфері виробництва опор вітрових турбін.
Компанії, які не покинули російські
Сьогодні Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.
До цього Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Вона виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.
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