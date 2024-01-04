Україна внесла виробника морепродуктів Vici до списку спонсорів війни
Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Він виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
"Представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку. Vici не зупиняє своїх потужностей у Росії, шукає нових працівників і сплачує значні податки до бюджету агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що в березні 2022 року керівник литовської групи Шарунас Матійошатіс заявив, що компанія піде з ринку РФ протягом трьох-чотирьох місяців. Однак компанія досі працює в Росії і залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів.
"Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без жодних скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці в Росії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", як офіційний представник компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, суримі та морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 рік становив 2,5 млн долларів.
Спонсори війни
НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".
До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки в РФ, чим фінансують війну.
Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.
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