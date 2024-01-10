Испанская компания по производству комплектующих для турбин вышла с российского рынка

Испанская фирма по производству башен для ветряных турбин Windar Renovables вышла из своего совместного российского предприятия. Таким образом страна покинула рынок государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что изменения вступили в силу 29 декабря, в результате чего компания Windar стала еще одной западной компанией, которая вышла из России.

Windar рассматривала возможность продажи своей 51% доли в совместном российском предприятии партнеру и сталелитейной компании "Северсталь". Об этом ранее сообщали источники Reuters.

"В "Северстали", которой принадлежит 49% акций СП, отказались от комментариев", - пишет издание.

Windar Renovables

Компания, входящая в группу Даниэля Алонсо, расположенной в княжестве Астурия (Испания), которая была основана в 2007 году с целью стать мировым лидером в сфере производства опор ветровых турбин.

Компании, которые не покинули российские

Сегодня Украина внесла американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в список международных спонсоров войны. Компания продолжает бизнес в России.

До этого Украина внесла компанию Viciunai Group в список международных спонсоров войны. Она производит крабовые палочки под торговой маркой Vici.