В Іспанії зіткнулися два швидкісні поїзди: щонайменше 39 загиблих

Масштабна аварія сталася в провінції Толедо вранці 28 жовтня. Після зіткнення поїздів підтвердили десятки загиблих, а рух до Андалусії призупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанський телеканал Antena3 .

За даними служби надзвичайних ситуацій автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, кількість загиблих становить щонайменше 39 осіб.

Представники Цивільної гвардії, які перебувають на місці події, повідомили, що внаслідок зіткнення перекинулися щонайменше чотири вагони.

Аварія сталася на ділянці між Лос-Єбенес і Урдою. За попередньою інформацією, яку джерела в Міністерстві транспорту передали іспанським медіа, поїзд AVE компанії Renfe міг врізатися ззаду в поїзд Iryo.

Після зіткнення два вагони Iryo зійшли з рейок.

Рух поїздів між Мадридом та Андалусією призупинили

Залізничний оператор Adif повідомив про аварію на швидкісній лінії між Лос-Єбенес і Урдою. Через інцидент рух поїздів у цьому районі зупинили в обох напрямках.

Обмеження стосуються сполучення між Мадридом, Сьюдад-Реалем та Андалусією. Компанія Renfe також підтвердила, що рух на лінії Мадрид - Андалусія перервали через зіткнення двох поїздів.

На місці події працюють екстрені служби та представники Цивільної гвардії. Вони з'ясовують обставини зіткнення й ліквідовують його наслідки.