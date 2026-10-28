ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Испании столкнулись два скоростных поезда: по меньшей мере 39 погибших

12:23 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
В Испании столкнулись два скоростных поезда: по меньшей мере 39 погибших Фото: поезд компании Renfe на железнодорожной станции в Испании (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Масштабная авария произошла в провинции Толедо утром 28 октября. После столкновения поездов подтвердили десятки погибших, а движение в Андалусию приостановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанский телеканал Antena3.

По данным службы чрезвычайных ситуаций автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, число погибших составляет не менее 39 человек.

Находящиеся на месте происшествия представители Гражданской гвардии сообщили, что в результате столкновения перевернулись по меньшей мере четыре вагона.

Авария произошла на участке между Лос-Ебенесом и Урдой. По предварительной информации, которую источники в Министерстве транспорта передали испанским медиа, поезд AVE компании Renfe мог врезаться сзади в поезд Iryo.

После столкновения два вагона Iryo сошли с рельсов.

Движение поездов между Мадридом и Андалусией приостановили

Железнодорожный оператор Adif сообщил об аварии на скоростной линии между Лос-Ебенесом и Урдой. Из-за инцидента движение поездов в этом районе остановили в обоих направлениях.

Ограничения касаются связи между Мадридом, Сьюдад-Реалем и Андалусией. Компания Renfe также подтвердила, что движение на линии Мадрид – Андалусия прервали из-за столкновения двух поездов.

На месте происшествия работают экстренные службы и представители Гражданской гвардии. Они выясняют обстоятельства столкновения и устраняют его последствия.

Напомним, 24 октября на автодороге "Львов – Краковец" вблизи села Солиги Яворивского района столкнулись рейсовый автобус "Эталон" и внедорожник Volkswagen Touareg.

В результате ДТП травмировались пять человек: оба водителя и три пассажира автобуса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Испания ДТП Авария
Новости
Буданов отреагировал на инсайды о якобы споре с Уиткоффом
Буданов отреагировал на инсайды о якобы споре с Уиткоффом
Аналитика
Скидки в Киеве и дефицит во Львове: как энергокризис и риски зимы изменили цены на аренду жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Скидки в Киеве и дефицит во Львове: как энергокризис и риски зимы изменили цены на аренду жилья