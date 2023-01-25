Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País .

Правоохоронці затримали 74-річного чоловіка у містечку Міранда-де-Ебро у середу, 25 січня. Слідчими було установлено пенсіонер ймовірно є автором листів з вибухівкою, котрі в кінці листопада та початку грудня 2022 року викликали паніку у жителів країни.

Тоді ці листи отримали президент уряду Іспанії Педро Санчес, українські посольства та посольство США в Мадриді.

За даними поліції, затриманий у 2013 році являється громадянином Іспанії. У 2013 році він працював чиновником у міській раді Віторії та мав технічні та комп’ютерні навички. Попередньо, він діяв самостійно, однак слідство ще триває.

Під час обшуку його будинку було виявлено матеріали, які ймовірно використовувались для створення листів з вибухівкою.

Фото: в Іспанії затримали підозрюваного у розсилці листів з вибухівкою посольствам (GettyImagеs)