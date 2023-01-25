В Испании задержан подозреваемый в рассылке писем со взрывчаткой посольствам

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в отправлении писем с взрывчатыми веществами посольствам разных стран в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País .

Правоохранители задержали 74-летнего мужчину в городке Миранда-де-Эбро в среду, 25 января. Следователями был установлен пенсионер, вероятно, автор писем со взрывчаткой, которые в конце ноября и начале декабря 2022 года вызвали панику у жителей страны.

Тогда эти письма получили президент правительства Испании Педро Санчес, украинские посольства и посольство США в Мадриде.

По данным полиции, задержанный в 2013 году является гражданином Испании. В 2013 году он работал чиновником в городском совете Витории и обладал техническими и компьютерными навыками. Предварительно он действовал самостоятельно, однако следствие еще продолжается.

Во время обыска его дома были обнаружены материалы, которые, вероятно, использовались для создания писем со взрывчаткой.

Фото: в Испании задержали подозреваемого в рассылке писем со взрывчаткой посольствам (GettyImagеs)