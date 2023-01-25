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В Испании задержан подозреваемый в рассылке писем со взрывчаткой посольствам

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Испания, Среда 25 января 2023 17:45
В Испании задержан подозреваемый в рассылке писем со взрывчаткой посольствам Фото: в Испании задержали подозреваемого в рассылке писем со взрывчаткой посольствам (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в отправлении писем с взрывчатыми веществами посольствам разных стран в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.

Правоохранители задержали 74-летнего мужчину в городке Миранда-де-Эбро в среду, 25 января. Следователями был установлен пенсионер, вероятно, автор писем со взрывчаткой, которые в конце ноября и начале декабря 2022 года вызвали панику у жителей страны.

Тогда эти письма получили президент правительства Испании Педро Санчес, украинские посольства и посольство США в Мадриде.

По данным полиции, задержанный в 2013 году является гражданином Испании. В 2013 году он работал чиновником в городском совете Витории и обладал техническими и компьютерными навыками. Предварительно он действовал самостоятельно, однако следствие еще продолжается.

Во время обыска его дома были обнаружены материалы, которые, вероятно, использовались для создания писем со взрывчаткой.

В Испании задержан подозреваемый в рассылке писем со взрывчаткой посольствам

Фото: в Испании задержали подозреваемого в рассылке писем со взрывчаткой посольствам (GettyImagеs)

Ранее РБК-Украина сообщало, что российских агентов подозревают в руководстве ультраправой группировкой, рассылавшей взрывчатку в Испании.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Другой пакет со взрывчаткой отправили также компании Instalaza, производящей оружие, которое отправляет Украина.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще несколько представительств Украины за границей получили письма с конкретными угрозами.

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