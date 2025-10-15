UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Іспанії відповіли на нову погрозу Трампа підвищити тарифи: що заявили

Фото: міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відповів на погрози президента США Дональда Трампа щодо нових мит проти країни через те, що вона мало витрачає на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Альбареса, яку наводить іспанська газета 20minutos.

Він заявив, що "Іспанія - надійний союзник" у НАТО, а її відданість євроатлантичній безпеці не може бути поставлена під сумнів.

За словами Альбареса,  "немає сумнівів у тому, який внесок Іспанія робить у євроатлантичну безпеку".

Він нагадав, що Іспанія має близько 3000 військовослужбовців, розгорнутих для гарантування безпеки на східному фланзі НАТО, що "має фундаментальне значення для безпеки неба над країнами Балтії".

Міністр додав, що Іспанія є "надійним союзником НАТО" та дотримується зобов’язання щодо військових витрат на рівні 2%, визначеного на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році. 

 

Що передувало

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на Іспанію через те, що витрати країни на оборону не досягають 5% ВВП.

"Я дуже незадоволений Іспанією. Це єдина країна, яка не підвищила свого показника до 5%. Усі інші країни НАТО підвищили. А Іспанія дуже добре живе за наш рахунок", - сказав Трамп.

Президент США підкреслив, що вчинок Мадриду є "дуже поганим для НАТО" та "неймовірно неповажним".

Раніше Трамп заявив про готовність захищати Фінляндію в разі нападу РФ. При цьому він вважає, що Іспанію, можливо, слід виключити з блоку НАТО.

