В Іспанії відповіли на нову погрозу Трампа підвищити тарифи: що заявили

Він заявив, що "Іспанія - надійний союзник" у НАТО, а її відданість євроатлантичній безпеці не може бути поставлена під сумнів.

За словами Альбареса, "немає сумнівів у тому, який внесок Іспанія робить у євроатлантичну безпеку".

Він нагадав, що Іспанія має близько 3000 військовослужбовців, розгорнутих для гарантування безпеки на східному фланзі НАТО, що "має фундаментальне значення для безпеки неба над країнами Балтії".

Міністр додав, що Іспанія є "надійним союзником НАТО" та дотримується зобов’язання щодо військових витрат на рівні 2%, визначеного на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році.