В Испании ответили на новую угрозу Трампа повысить тарифы: что заявили

Он заявил, что "Испания - надежный союзник" в НАТО, а ее преданность евроатлантической безопасности не может быть поставлена под сомнение.

По словам Альбареса, "нет сомнений в том, какой вклад Испания вносит в евроатлантическую безопасность".

Он напомнил, что Испания имеет около 3000 военнослужащих, развернутых для обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО, что "имеет фундаментальное значение для безопасности неба над странами Балтии".

Министр добавил, что Испания является "надежным союзником НАТО" и придерживается обязательства по военным расходам на уровне 2%, определенного на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году.