В Испании картина Пабло Пикассо исчезла по дороге на выставку
Картина Пабло Пикассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт с гитарой - ред.) исчезла при перевозке из Мадрида в Гранаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Работу, написанную в 1919 году, должны были представить на выставке фонда CajaGranada как часть партии одолженных экспонатов. Произведение искусства стоимостью около 600 тысяч евро перевозили фургоном из Мадрида 3 октября.
По данным фонда, груз прибыл к месту назначения около 10:00 утра по местному времени. Во время разгрузки заметили, что некоторые экспонаты были неправильно пронумерованы, из-за чего не удалось сразу провести детальную проверку. Несмотря на это, доставку приняли, а фургон продолжил движение.
В течение нескольких дней упакованные произведения искусства хранились под видеонаблюдением и не вскрывались. Когда же организаторы начали распаковывать экспонаты, куратор выставки и руководитель выставочного отдела обнаружили пропажу небольшой работы Пикассо и сразу сообщили в полицию.
Испанские СМИ предполагают, что фургон мог останавливаться на ночь вблизи Гранады, и водители дежурили, охраняя груз.
Картина "Натюрморт с гитарой" - небольшая работа размером 12,7 на 9,8 сантиметра, принадлежавшая частному коллекционеру из Мадрида. Сейчас правоохранители выясняют, где могла исчезнуть картина и произошло ли это во время транспортировки или уже после прибытия груза.
Ограбление в Лувре
Напомним, во Франции утром воскресенья, 19 октября, неизвестные злоумышленники обокрали всемирно известный музей Лувр. Из галереи Аполлона прямо на глазах у посетителей был похищен ряд драгоценностей, принадлежавших семье Наполеона Бонапарта.
Известно, что правоохранители уже нашли несколько похищенных вещей, в том числе поврежденную ворами корону императрицы Евгении. Подробнее об ограблении и реакции на него - в материале РБК-Украина.