В Испании из-за сильного ливня автобус упал в реку: есть жертвы

Вчера, 24 декабря, в испанском городе Понтеведра автобус упал в реку, в результате чего погибли пять человек, еще одного считают пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Как сообщает издание, около 21:20 в экстренную службу поступил звонок о том, что только что упавший в реку автобус "наполняется водой".

Автобус компании Monbus, который прибыл из тюрьмы Монтерросо и направлялся в Виго, съехал с дороги и упал в реку Лерез с высоты 75 метров над уровнем моря.

Гражданская защита Испании сообщила, что вчера ночью спасательные работы пришлось приостановить из-за экстремального состояния реки, однако сегодня их возобновили.

Правительственное представительство в Понтеведре сообщило, что в салоне автобуса больше не осталось тел, а остальных пассажиров ищут в реке, особенно в районе дамбы, расположенной ниже по течению.

В результате ДТП выжили только два человека: водитель и один из пассажиров. После разговора с водителем, экстренные службы не смогли установить точное количество людей в салоне, поэтому пока неизвестно один или два человека числятся пропавшими без вести, однако сообщили, что 5 человек погибли.