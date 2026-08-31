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Іспанія звинуватила Росію у міграційній кризі в Сеуті

22:09 31.08.2026 Пн
2 хв
Російська пропаганда допомагала розпалювати кризу
aimg Олена Бджола
Фото: мігранти в іспанській Сеуті (Getty Images)

Масовий наплив мігрантів у Сеуту наприкінці липня міг початися через дезінформацію, поширену російськими соцмережами. Також до цього "доклали руку" ізраїльські ЗМІ та ультраправа міжнародна організація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в інтерв'ю радіостанції Cadena SER.

Санчес звинувачує Росію

За словами Санчеса, фейки будувалися навколо перекручування рішення Верховного суду Іспанії від 8 липня. А саме - поширювалася брехлива інформація: нібито мігрантів, які доберуться до Сеути, неможливо депортувати.

Санчес каже, що ці новини поширювалися в соціальних мережах, пов’язаних з:

  • Росією,
  • Ізраїлем,
  • ультраправою міжнародною організацією, яка завжди використовує тему міграції не лише для нападів на Іспанію, а й на Європу.

Він наголосив, що розслідування причин кризи триває. Тому він не може стверджувати, що за цим стоїть конкретна держава.

"На жаль, ми не маємо повного уявлення про те, що сталося, і продовжуємо розслідування, але уряд має діяти, спираючись на достовірні факти", - каже Санчес.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заперечив звинувачення Санчеса та натомість звинуватив його у брехні.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков коротко відповів, що Росія нібито непричетна до міграційної кризи в Сеуті.

Раніше РБК-Україна писало, що 19 серпня близько 60 мігрантів дісталися материкової Іспанії. Інцидент стався у провінції Мурсія.

Також повідомлялося, що у Сеуті сотні мігрантів влаштували протест на міському пляжі, вимагаючи притулку в Іспанії.

Крім того, напиркінці липня міграційна криза в іспанському анклаві Сеута різко загострилася. До міста за добу прорвалися близько 60 тисяч людей. Це майже дві третини від звичайної чисельності населення міста.

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Російська ФедераціяІспанія