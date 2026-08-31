Санчес звинувачує Росію

За словами Санчеса, фейки будувалися навколо перекручування рішення Верховного суду Іспанії від 8 липня. А саме - поширювалася брехлива інформація: нібито мігрантів, які доберуться до Сеути, неможливо депортувати.

Санчес каже, що ці новини поширювалися в соціальних мережах, пов’язаних з:

Росією,

Ізраїлем,

ультраправою міжнародною організацією, яка завжди використовує тему міграції не лише для нападів на Іспанію, а й на Європу.

Він наголосив, що розслідування причин кризи триває. Тому він не може стверджувати, що за цим стоїть конкретна держава.

"На жаль, ми не маємо повного уявлення про те, що сталося, і продовжуємо розслідування, але уряд має діяти, спираючись на достовірні факти", - каже Санчес.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заперечив звинувачення Санчеса та натомість звинуватив його у брехні.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков коротко відповів, що Росія нібито непричетна до міграційної кризи в Сеуті.