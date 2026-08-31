Санчес обвиняет Россию

По словам Санчеса, фейки строились вокруг перекручивания решения Верховного суда Испании от 8 июля. А именно - распространялась лживая информация: якобы мигрантов, которые доберутся до Сеуты, невозможно депортировать.

Санчес говорит, что эти новости распространялись в социальных сетях, связанных с:

Россией,

Израилем,

ультраправой международной организацией, всегда использующей тему миграции не только для нападений на Испанию, но и на Европу.

Он подчеркнул, что расследование причин кризиса продолжается. Поэтому он не может утверждать, что за этим стоит конкретное государство.

"К сожалению, мы не имеем полного представления о случившемся и продолжаем расследование, но правительство должно действовать, опираясь на достоверные факты", - говорит Санчес.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отрицал обвинения Санчеса и обвинил его во лжи.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков коротко ответил, что Россия якобы непричастна к миграционному кризису в Сеуте.