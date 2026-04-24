Іспанія звинуватила ЄС у "подвійних стандартах" щодо України та Близького Сходу
Бездіяльність Європейського Союзу щодо дій Ізраїлю та застосування подвійних стандартів порівняно з війною в Україні підривають довіру до ЄС.
Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.
Ризики для легітимності ЄС
Виступаючи на неформальному саміті на Кіпрі, Санчес попередив лідерів країн блоку, що відсутність рішучих кроків щодо Ізраїлю послаблює європейський проєкт.
За його словами, Європа ризикує втратити легітимність не лише на міжнародній арені, а й в очах власних громадян.
"На жаль, є уряди, які підтримують це, а є й інші, які проти, немає єдності з цього питання. Результат призводить до послаблення нашої легітимності та нашої довіри, коли йдеться про захист справ, таких же справедливих, як і справа України", - наголосив іспанський прем’єр.
Питання подвійних стандартів
Санчес звернув увагу на те, що стаття 2 угоди про асоціацію з Ізраїлем вимагає поваги до міжнародного та гуманітарного права.
На його думку, Ізраїль порушує ці норми в Газі, Лівані та на Західному березі, що потребує негайної реакції, включаючи можливе призупинення дії угоди.
Він підкреслив, що ЄС не може демонструвати єдність у підтримці України, яка зазнала вторгнення, і при цьому ігнорувати аналогічні порушення на Близькому Сході.
Бездіяльність, за словами Санчеса, веде до світу, де панує "закон найсильнішого".
Допомога Іспанії Україні
Нагадаємо, останнім часом Іспанія суттєво активізувала оборонну підтримку України. Зокрема, міністр оборони Михайло Федоров під час переговорів з іспанськими та бельгійськими колегами узгодив пріоритети щодо посилення ППО.
Сторони зосередилися на підготовці до засідання у форматі "Рамштайн" та розширенні можливостей Повітряних сил.
Крім того, Мадрид та Київ масштабують співпрацю у сфері виробництва дронів та постачання далекобійних боєприпасів калібру 155 мм.
Також стало відомо про великий пакет технічної допомоги - українські прикордонники отримають сотню іспанських бронемашин VAMTAC, перша партія яких має прибути в Україну вже на початку травня.