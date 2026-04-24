Испания обвинила ЕС в "двойных стандартах" в отношении Украины и Ближнего Востока

Бездействие Европейского Союза в отношении действий Израиля и применение двойных стандартов по сравнению с войной в Украине подрывают доверие к ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE .

Риски для легитимности ЕС

Выступая на неформальном саммите на Кипре, Санчес предупредил лидеров стран блока, что отсутствие решительных шагов по Израилю ослабляет европейский проект.

По его словам, Европа рискует потерять легитимность не только на международной арене, но и в глазах собственных граждан.

"К сожалению, есть правительства, которые поддерживают это, а есть и другие, которые против, нет единства по этому вопросу. Результат приводит к ослаблению нашей легитимности и нашего доверия, когда речь идет о защите дел, таких же справедливых, как и дело Украины", - подчеркнул испанский премьер.

Вопрос двойных стандартов

Санчес обратил внимание на то, что статья 2 соглашения об ассоциации с Израилем требует уважения к международному и гуманитарному праву.

По его мнению, Израиль нарушает эти нормы в Газе, Ливане и на Западном берегу, что требует немедленной реакции, включая возможное приостановление действия соглашения.

Он подчеркнул, что ЕС не может демонстрировать единство в поддержке Украины, которая подверглась вторжению, и при этом игнорировать аналогичные нарушения на Ближнем Востоке.

Бездействие, по словам Санчеса, ведет к миру, где царит "закон сильнейшего".