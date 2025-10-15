Испания не увеличила расходы на оборону до 5%: каким наказанием пригрозил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испанию следует наказать за то, что она не увеличила расходы на оборону до 5%.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что поступок Мадрида является "очень плохим для НАТО" и "невероятно неуважительным".

Из-за этого Трамп объявил, что введет против Испании новые торговые пошлины в качестве наказания.

"Я очень недоволен Испанией. Это единственная страна, которая не повысила свой показатель до 5%. Все остальные страны НАТО повысили. А Испания очень хорошо живет за наш счет. Они сейчас как бы внутри, поэтому их автоматически будут защищать. Даже если вы не хотите их защищать, вы защищаете их из-за их географического расположения", - отметил он.

По словам Трампа, это очень несправедливо по отношению к НАТО.

Президент США сказал, что думал ввести в отношении них торговое наказание через тарифы, и возможно, так и сделает.