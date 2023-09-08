Іспанія збільшила імпорт і стала другим найбільшим споживачем газу з РФ

Зазначається, що імпорт Іспанії з Росії в липні зріс на 65% порівняно з тим самим місяцем рік тому, в той час, як країна імпортувала на 14% менше газу протягом місяця.

У результаті частка російського газу в загальному обсязі імпорту (Іспанія повністю покладається на іноземний газ) зросла до 28% у липні порівняно з 14,5% того самого місяця 2022 року.

Іспанія багато споживає російського газу

"Росія стала другим за величиною постачальником Іспанії після Алжиру, який постачає газ до Іспанії трубопроводом через Середземне море", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що імпорт з основних країн-експортерів, таких як Нігерія, Норвегія, Катар і США, у липні впав.

За перші сім місяців поточного року імпорт російського газу зріс на 70% і становив 21% від загального обсягу імпорту, таким чином Іспанія стала другим за величиною споживачем російського газу.

Постачання російського СПГ також збільшилися

Іспанія - не єдиний покупець російського газу в Євросоюзі, попри офіційну мету блоку - відмовитися від російського викопного палива протягом кількох років.

У період із січня по липень країни ЄС імпортували з Росії приблизно на 40% більше СПГ порівняно з тим самим періодом 2021 року, до війни в Україні, як показав аналіз, проведений учасниками кампанії минулого тижня.

Загальний імпорт російського природного газу впав з минулого року після того, як Росія припинила поставки в Європу у відповідь на масштабні санкції Заходу щодо її економіки і диверсію на трубопроводі "Північний потік".

Раніше міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що не планує забороняти імпорт російського СПГ у короткостроковій перспективі, оскільки такий крок спровокує стрибок цін, який може завдати шкоди економіці ЄС.

Постачання газу з РФ до Європи

У ЄС заявляли, що зможуть пережити зиму без російського газу, якщо його постачання буде зупинено з боку Москви. А речник Палати представників США Кевін Маккарті заявляв про наміри Америки замінити РФ на європейському газовому ринку.

Україна все ще постачає транзитом російський газ до Австрії, Словаччини, Італії та Угорщини, і отримує за це плату.

Нещодавно заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Наразі повна відмова від постачання російського газу є майже нездійсненним завданням для країн Євросоюзу.