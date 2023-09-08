Испания увеличила импорт и стала вторым крупнейшим потребителем газа из РФ

Отмечается, что импорт Испании из России в июле вырос на 65% по сравнению с тем же месяцем год назад, в то время, как страна импортировала на 14% меньше газа в течение месяца.

В результате доля российского газа в общем объеме импорта (Испания полностью полагается на иностранный газ) выросла до 28% в июле по сравнению с 14,5% в том же месяце 2022 года.

Испания много потребляет российского газа

"Россия стала вторым по величине поставщиком Испании после Алжира, который поставляет газ в Испанию по трубопроводу через Средиземное море", - говорится в материале.

Издание пишет, что импорт из основных стран-экспортеров, таких как Нигерия, Норвегия, Катар и США, в июле упал.

За первые семь месяцев текущего года импорт российского газа вырос на 70% и составил 21% от общего объема импорта, таким образом Испания стала вторым по величине потребителем российского газа.

Поставки российского СПГ также увеличились

Испания - не единственный покупатель российского газа в Евросоюзе, несмотря на официальную цель блока - отказаться от российского ископаемого топлива в течение нескольких лет.

В период с января по июль страны ЕС импортировали из России примерно на 40% больше СПГ по сравнению с тем же периодом 2021 года, до войны в Украине, как показал анализ, проведенный участниками кампании на прошлой неделе.

Общий импорт российского природного газа упал с прошлого года после того, как Россия прекратила поставки в Европу в ответ на масштабные санкции Запада в отношении ее экономики и диверсию на трубопроводе "Северный поток".

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что не планирует запрещать импорт российского СПГ в краткосрочной перспективе, поскольку такой шаг спровоцирует скачок цен, который может нанести ущерб экономике ЕС.

Поставка газа из РФ в Европу

В ЕС заявляли, что смогут пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. А представитель Палаты представителей США Кевин Маккарти заявлял о намерениях Америки заменить РФ на европейском газовом рынке.

Украина все еще снабжает транзитом российский газ в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию, и получает за это плату.

Недавно заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является почти невыполнимой задачей для стран Евросоюза.