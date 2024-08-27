Іспанія вже підготувала понад 5 тисяч українських військових, - Міноборони

З осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових в межах місії ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять навчання у місті Толедо.

Роблес наголосила, що "солідарність, підтримка і відданість Іспанії Україні залишаються непохитними, як і з самого початку вторгнення Росії".

Вона також нагадала про жорстокість цієї війни, "особливо в ці дні, коли українське цивільне населення стає жертвами атак, які є неприйнятними з будь-якого погляду, оскільки вони порушують всі норми права війни та гуманітарного права".

"Іспанія надсилає в Україну все, що ми можемо в межах можливостей Іспанії, і з погляду підготовки іспанські військові є надзвичайно важливими. Я дуже пишаюся тією роботою, яку вони виконують, і вдячна за неї", - зазначила глава Міноборони країни.

За її словами, з осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових. У навчанні взяли участь близько 2500 іспанських інструкторів.