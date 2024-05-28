Зеленський заінтригував домовленостями щодо додаткової ППО від Іспанії

Іспанія надасть Україні додаткову протиповітряну оборону для захисту від російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

"Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретних ракет", - розповів Зеленський. Він також уточнив, що не хоче розкривати деталі, доки ці системи не доставили до України.