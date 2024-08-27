Испания уже подготовила более 5 тысяч украинских военных, - Минобороны
С осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят обучение в городе Толедо.
Роблес подчеркнула, что "солидарность, поддержка и преданность Испании Украине остаются непоколебимыми, как и с самого начала вторжения России".
Она также напомнила о жестокости этой войны, "особенно в эти дни, когда украинское гражданское население становится жертвами атак, неприемлемыми с любой точки зрения, поскольку они нарушают все нормы права войны и гуманитарного права".
"Испания отправляет в Украину все, что мы можем в пределах возможностей Испании, и с точки зрения подготовки испанские военные чрезвычайно важны. Я очень горжусь той работой, которую они выполняют, и благодарна за нее", - отметила глава Минобороны страны.
По ее словам, с осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных. В обучении приняли участие около 2500 испанских инструкторов.
Помощь Украине от Испании
Напомним, ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 миллионов евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.
В конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что Испания предоставит Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.
В июле стало известно, что Испания приступила к передаче Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4 , несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.
Кроме того, в Минобороны Испании заявили, что Мадрид передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК Hawk. Поставки системы запланированы на сентябрь.
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