Україна отримає від Іспанії нову батарею ЗРК Hawk: названі терміни передачі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Іспанії .

Як зазначається, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес докладно розповіла українському колезі Рустему Умєрову про майбутні поставки військової техніки.

До нового пакету увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу MIM-23 Hawk. Поставки системи заплановані на вересень.

Водночас Роблес також розповіла про важливий прогрес у підготовці українських військовослужбовців у Іспанії, кількість яких досягла 5 тисяч.

Умєров подякував Іспанії за її важливу та беззастережну підтримку.

Що відомо про ЗРК Hawk

Варто зауважити, що Україна активно використовує MIM-23 Hawk від початку повномасштабної війни з Росією.

Американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності MIM-23 Hawk розробила компанія Raytheon у період з 1954 по 1960 рік. Цей комплекс був прийнятий на озброєння у 1960 році та з того часу зазнав багато модифікацій і покращень. Армія США експлуатувала MIM-23 Hawk до 2002 року.

Загалом було випущено понад 40 000 одиниць даного типу комплексу. MIM-23 Hawk здатний перехоплювати ракети та літаки, з імовірністю ураження цілі 85% у модифікації I-Hawk. Максимальна дальність дії комплексу становить 50 км.