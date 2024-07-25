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Україна отримає від Іспанії нову батарею ЗРК Hawk: названі терміни передачі

Україна, Четвер 25 липня 2024 08:51
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Україна отримає від Іспанії нову батарею ЗРК Hawk: названі терміни передачі Фото: Іспанія передасть Україні батарею ЗРК Hawk (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Іспанія передасть Україні нову додаткову батарею ЗРК Hawk. Поставки системи заплановані на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Іспанії.

Як зазначається, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес докладно розповіла українському колезі Рустему Умєрову про майбутні поставки військової техніки.

До нового пакету увійде додаткова батарея зенітно-ракетного комплексу MIM-23 Hawk. Поставки системи заплановані на вересень.

Водночас Роблес також розповіла про важливий прогрес у підготовці українських військовослужбовців у Іспанії, кількість яких досягла 5 тисяч.

Умєров подякував Іспанії за її важливу та беззастережну підтримку.

Що відомо про ЗРК Hawk

Варто зауважити, що Україна активно використовує MIM-23 Hawk від початку повномасштабної війни з Росією.

Американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності MIM-23 Hawk розробила компанія Raytheon у період з 1954 по 1960 рік. Цей комплекс був прийнятий на озброєння у 1960 році та з того часу зазнав багато модифікацій і покращень. Армія США експлуатувала MIM-23 Hawk до 2002 року.

Загалом було випущено понад 40 000 одиниць даного типу комплексу. MIM-23 Hawk здатний перехоплювати ракети та літаки, з імовірністю ураження цілі 85% у модифікації I-Hawk. Максимальна дальність дії комплексу становить 50 км.

Допомога Україні

Нещодавно ми писали про те, що Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи.

Також Європейський Союз надішле перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

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