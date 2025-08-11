Іспанія виступила за участь України у переговорах щодо своєї території

Так, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Альбарес заявив, що Київ має бути безпосереднім учасником усіх переговорів, які стосуються української території та майбутнього країни.

"Ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду", - наголосив він.

Коментуючи заплановану на п’ятницю, 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, іспанський міністр зазначив, що вважає "позитивним" сам факт діалогу з президентом країни-агресора, але лише за умови, що він спрямований на мир.

"Поговорити про мир, але справжній мир, а не про остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки", - наголосив він.

Альбарес також застеріг від поступок Москві.

"Якщо війна агресії окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відхопити шматок свого слабшого сусіда", - додав він.