Іспанія виступила за участь України у переговорах щодо своєї території

В Іспанії вважають, що Україна має бути залучена до всіх переговорів, що стосуються її території та майбутнього країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, яку наводить Sky News.
Так, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Альбарес заявив, що Київ має бути безпосереднім учасником усіх переговорів, які стосуються української території та майбутнього країни.
"Ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду", - наголосив він.
Коментуючи заплановану на п’ятницю, 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, іспанський міністр зазначив, що вважає "позитивним" сам факт діалогу з президентом країни-агресора, але лише за умови, що він спрямований на мир.
"Поговорити про мир, але справжній мир, а не про остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки", - наголосив він.
Альбарес також застеріг від поступок Москві.
"Якщо війна агресії окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відхопити шматок свого слабшого сусіда", - додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня у нього буде зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться на Алясці. Серед обговорюваних тем буде розглянуто й питання України.
Трамп заявив, що між Україною і Росією можливий "обмін територіями".
За даними WSJ, Путін на зустрічі з Трампом може виставити ультиматум щодо України, а саме, визнати окуповані території в обмін на виведення військ РФ з інших районів.
Вчора біля Лондона відбулася зустріч європейських та українських лідерів із високопосадовцями США. На тлі занепокоєння можливістю відсутності представників Європи та України на саміті між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.
Європейці побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду без участі України і намагаються переконати Трампа забезпечити присутність Зеленського за столом переговорів.
