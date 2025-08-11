Испания выступила за участие Украины в переговорах по своей территории

Так, накануне встречи министров иностранных дел ЕС Альбарес заявил, что Киев должен быть непосредственным участником всех переговоров, касающихся украинской территории и будущего страны.

"Никто не должен решать ничего относительно территории Украины без украинского правительства", - подчеркнул он.

Комментируя запланированную на пятницу, 15 августа встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, испанский министр отметил, что считает "положительным" сам факт диалога с президентом страны-агрессора, но только при условии, что он направлен на мир.

"Поговорить о мире, но настоящий мир, а не об окончательном нарушении суверенитета Украины или европейской безопасности", - подчеркнул он.

Альбарес также предостерег от уступок Москве.

"Если война агрессии окупится для России, мир станет более нестабильным; любой может соблазниться отхватить кусок своего более слабого соседа", - добавил он.