Іспанія відповіла на критику Трампа і пообіцяла приєднатись до закупівель зброї Україні

В Іспанії відповіли на критику США щодо того, що країна недостатньо витрачає на оборону - нижче обумовлених на саміті НАТО 5% ВВП. Також Мадрид пообіцяв долучитись до фінансування зброї для України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву іспанського прем’єр-міністра Педро Санчеса, якого цитує El Pais.
"Ми виконуємо свої обов’язки і взяті зобов’язання, особливо в питаннях оборонних спроможностей", - сказав Санчес.
Він нагадав, що попри домовленість країн НАТО у червні витрачати на оборону 5% ВВП, Іспанія узгодила з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте виконання зобов’язань на рівні 2,1% ВВП.
За оцінками НАТО, цього літа Іспанія вже витратила близько 2% ВВП на оборону.
"Іспанія є відданим членом Північноатлантичного альянсу", - додав глава іспанського уряду.
Також Санчес стверджує, що Мадрид приєднається до спільних закупівель озброєння для України в рамках програми PURL.
"Я мав нагоду поговорити з президентом Зеленським і повідомив йому, що Іспанія приєднається до цієї програми", - зазначив глава іспанського уряду, відповідаючи на запитання журналістів.
Як відомо, за останній тиждень американський лідер тричі публічно атакував Мадрид. Він говорив, що "Іспанія - не командний гравець" і наголошував на недостатніх витратах на оборону.
Трамп невдоволений тим, що Іспанія відмовляється підвищити витрати на оборону до 5% ВВП - рівня, погодженого на саміті НАТО в Гаазі в червні.
Мадрид, утім, раніше домовився з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, що виконуватиме свої зобов’язання при рівні 2,1% ВВП. У Іспанії вважають, що такий внесок "повністю покриває потреби НАТО".
Як повідомлялось, Трамп пригрозив Іспанії покаранням за те, що вона так і не підвищила витрати на оборону до 5% ВВП.
Як відомо, ряд країн НАТО беруть участь у закупівлях зброї в США для України власним коштом.
Цей механізм має назву PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), оскільки союзники купують та передають спершу найпріоритетнішу зброю для України, яку заздалегідь погоджують з Києвом.
На сьогодні більш ніж половина країн НАТО беруть участь в програмі PURL. Як заявляв генсек Альянсу Марк Рютте, ще донедавна до механізму були залучені лише 6 країн, однак після засідання "Рамштайну" ще 17 країн доєднались до PURL.
В списку держав-членів програми PURL - Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Норвегія, Данія та інші.
Станом на жовтень 2025 року Україна отримала зброї на понад 2,4 млрд доларів у рамках ініціативи PURL.