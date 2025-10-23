Испания ответила на критику Трампа и пообещала присоединиться к закупкам оружия Украине

В Испании ответили на критику США относительно того, что страна недостаточно тратит на оборону - ниже оговоренных на саммите НАТО 5% ВВП. Также Мадрид пообещал присоединиться к финансированию оружия для Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление испанского премьер-министра Педро Санчеса, которого цитирует El Pais.
"Мы выполняем свои обязанности и взятые обязательства, особенно в вопросах оборонных возможностей", - сказал Санчес.
Он напомнил, что несмотря на договоренность стран НАТО в июне тратить на оборону 5% ВВП, Испания согласовала с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте выполнение обязательств на уровне 2,1% ВВП.
По оценкам НАТО, этим летом Испания уже потратила около 2% ВВП на оборону.
"Испания является преданным членом Североатлантического альянса", - добавил глава испанского правительства.
Также Санчес утверждает, что Мадрид присоединится к совместным закупкам вооружения для Украины в рамках программы PURL.
"Я имел возможность поговорить с президентом Зеленским и сообщил ему, что Испания присоединится к этой программе", - отметил глава испанского правительства, отвечая на вопрос журналистов.
Как известно, за последнюю неделю американский лидер трижды публично атаковал Мадрид. Он говорил, что "Испания - не командный игрок" и отмечал недостаточные расходы на оборону.
Трамп недоволен тем, что Испания отказывается повысить расходы на оборону до 5% ВВП - уровня, согласованного на саммите НАТО в Гааге в июне.
Мадрид, впрочем, ранее договорился с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, что будет выполнять свои обязательства при уровне 2,1% ВВП. В Испании считают, что такой вклад "полностью покрывает потребности НАТО".
Как сообщалось, Трамп пригрозил Испании наказанием за то, что она так и не повысила расходы на оборону до 5% ВВП.
Как известно, ряд стран НАТО участвуют в закупках оружия в США для Украины за свой счет.
Этот механизм называется PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), поскольку союзники покупают и передают сначала приоритетное оружие для Украины, которое заранее согласовывают с Киевом.
На сегодня более половины стран НАТО участвуют в программе PURL. Как заявлял генсек Альянса Марк Рютте, еще недавно к механизму были привлечены только 6 стран, однако после заседания "Рамштайн" еще 17 стран присоединились к PURL.
В списке государств-членов программы PURL - Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Норвегия, Дания и другие.
По состоянию на октябрь 2025 года Украина получила оружия на более 2,4 млрд долларов в рамках инициативы PURL.